Fin de saison pour Ansu Fati?

Le jeune prodige du FC Barcelone est dans la galère la plus totale.

Grosse inquiétude pour Ansu Fati (18 ans, 7 matchs et 4 buts en Liga cette saison), du côté du FC Barcelone. Trop court pour affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions les 16 février et 10 mars prochains, en raison d’une grave blessure au ménisque du genou gauche contractée début novembre, le talent espagnol ne serait même plus certain de rejouer cette saison !

Selon les informations de la chaîne de télévision catalane TV3, l’ailier blaugrana rencontre quelques soucis dans son processus de rééducation et aurait subi une deuxième intervention chirurgicale, en attendant une possible troisième, envisagée par le staff médical du Barça, dans les prochaines semaines. Autant dire que les fans barcelonais devront patienter avant de revoir Fati sur les terrains...