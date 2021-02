Hayen regarde l'avenir: "Nous ne jouons plus de grosses équipes, nous devons prendre des points"

Nicky Hayen semblait ne pas espérer grand chose du match contre le Club de Bruges.

Nicky Hayen le sait, ce n'est pas contre le Club de Bruges que son équipe doit prendre des points. On avait même l'impression que le but était de défendre le plus possible en espérant.... un petit miracle. Cette impression n'était pas loin de la réalité lorsqu'on entend les propos de l'entraîneur de Waasland-Beveren.

"J'ai un sentiment partagé", déclare Hayen en conférence de presse. "Nous avons joué contre une équipe de Bruges qui n'a pas eu besoin d'être à 100% pour nous battre après le but d'ouverture. Nous avons tout donné pour rester le plus longtemps possible dans la rencontre en espérant que l'une de nos occasions rentre."

Cette défaite étant derrière lui, Hayen se projette vers l'avenir: "Il nous reste 8 matches, 8 finales. Les grosses équipes sont derrières nous, maintenant il faut prendre des points". Le calendrier des Waaslandiens? Eupen, Charleroi, Le Cercle, Beerchot, STVV, Ostende, Courtrai et OHL.