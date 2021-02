Roberto Martinez surveille deux joueurs de l'Antwerp

Présent à Anvers ce dimanche pour le derby, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a confirmé qu'il avait à l'oeil deux joueurs du Great Old : Ritchie De Laet et Jordan Lukaku.

Roberto Martinez a des yeux partout. Le sélectionneur des Diables Rouges est présent à Anvers ce dimanche pour assister au derby entre le Beerschot et l'Antwerp. Interrogé par Eleven Sports, l'entraîneur espagnol s'est attardé sur les performances de Ritchie De Laet et de Jordan Lukaku.

L'ancien coach d'Everton a souligné les états de forme des deux défenseurs du Great Old. "Ritchie De Laet fait une très bonne saison. Pour Jordan Lukaku [...] c'est la première fois depuis 2018 qu'il joue de façon régulière. L'Antwerp l'a fait revenir et lui permet de disputer à nouveau 90 minutes. C'est impressionnant. Il y a aussi quelques jeunes joueurs qui m'ont fait bonne impression."

Pour rappel, Jordan Lukaku n'a plus été appelé chez les Diables Rouges depuis plus de deux ans. Sa dernière sélection remonte maintenant au mois de juin 2018, et sa dernière cape au 14 novembre 2017 (victoire 1-0 contre le Japon). Pour sa part, Ritchie De Laet n'a plus joué en équipe nationale depuis mai 2009. Les deux joueurs feront-ils leur retour lors du prochain rassemblement (en mars) ?