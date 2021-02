Will Still : "Déçu, surtout pour nos supporters"

Le Beerschot n'a pas réussi à prendre sa revanche lors du derby anversois. Déjà défaits 3-2 à l'aller, les hommes de Will Still ont craqué en fin de rencontre au Kiel.

Pour le Beerschot, cette défaite en fin de rencontre est difficile à avaler. Tout le monde voulait évidemment remporter le derby : "Nous sommes déçus. Nous voulions donner la victoire à nos supporters. Nous avons été solides durant 80 minutes malgré quelques occasions pour l'adversaire. Ce match méritait de se terminer sur un nul", a expliqué Still en conférence de presse.

C'est finalement Lamkel Zé qui a débloqué la rencontre : "Quand on prend un but en fin de rencontre, on sait que cela va être compliqué. Tout le monde a fait de son mieux et je n'en veux à personne parmi mes joueurs. C'est surtout dommage pour nos supporters", poursuivait le T1 des Rats.

Mais pas la peine de céder à la panique du côté du Kiel : "Nous sommes toujours bien placés au classement mais nous avons encaissé deux buts. A nous de trouver les solutions pour ne pas que cela se reproduise.