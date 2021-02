Hein Vanhaezebrouck désemparé après le partage contre Eupen: "La faillite du VAR"

Les Buffalos ont perdu deux nouveaux points, dimanche soir, au terme d'un match où on aura beaucoup parlé d'arbitrage. Et surtout de VAR...

Deux phases étaient dans le viseur des Gantois à l'issue de la rencontre: le premier but eupenois et leur troisième but annulé. Le premier aurait dû être annulé, comme l'a confirmé Amara Baby qui dévie légèrement le cuir, plaçant ainsi Prevljak en position de hors-jeu. Tandis que le troisième but gantois était valable.

Difficile à accepter pour Hein Vanhaezebrouck. "Les gens me demanderont comment c'est possible qu'une équipe qui a marqué trois buts valables partage l'enjeu contre une équipe qui n'en a mis qu'un. Et je ne sais pas quoi leur répondre", ironise-t-il.

"Il y a deux possibilités", ajoute le coach gantois. "Soit les fenêtres de la camionnette étaient embuées, soit les personnes du VAR doivent d'urgence se rendre chez l'ophtalmologue. On a assisté à la faillite du VAR", peste-t-il.