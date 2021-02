Pluie de forfaits au Real pour la réception de Getafe

Déjà privé de Rodrygo, de Dani Carvajal, d'Eden Hazard et de Sergio Ramos, mais aussi de Toni Kroos suspendu, Zizou a vu de nouveaux forfaits s'ajouter à la liste: Alvaro Odriozola et Eder Militao seront eux aussi absents contre Getafe, mardi soir.

Résultat des courses: le Français a dû faire appel à plusieurs jeunes pour compléter sa sélection. Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Sergio Arribas et Marvin Park s'ajoutent au groupe qui n'est composé que de 18 joueurs...

📋✅ This is our 19-man squad for the match against @GetafeCF!#RealMadridGetafe | #RMLiga pic.twitter.com/GQnzoMPyiY