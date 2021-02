🎥 Coupe : Loïs Openda propulse Vitesse Arnhem en 1/2 finale

La rencontre a été marquée par une terrible faute après seulement une minute de jeu.

Le quart de finale entre Excelsior et Vitesse était au programme aux Pays-Bas, la rencontre opposait les Belges Hervé Matthys (formé à Anderlecht) et Siebe Horemans (ex-OHL) à Loïs Openda (prêté par Bruges à Vitesse).

Le match a été marqué après à peine une minute de jeu par une horrible faute du défenseur de l'Excelsior Brandon Ormonde-Ottewill sur la cheville d'Oussama Tannane. Aucune faute n'a finalement été sifflée ni même signalée par la VAR.

‚ĚĆ Al in de eerste minuut van de wedstrijd ontsnapte Excelsior aan een rode kaart na deze harde overtreding op Tannane.



"De VAR was even koffie halen" pic.twitter.com/IaCQtKI3x1 — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2021

Alors qu'on se dirigeait vers un 0-0 et des prolongations, Loïs Openda a inscrit le but de la qualification dans les arrêts de jeu. Le Belge prêté par le FC Bruges a déjà marqué huit buts et donné cinq passes décisives aux Pays-Bas cette saison.