Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Kevin De Bruyne est en convalescence. En conférence de presse hier, son entraîneur a glissé quelques mots à son sujet.

Quand Kevin De Bruyne pourra t-il retrouver les terrains ? Sans doute pas de si tôt. En effet, l'international belge ne devrait pas faire son retour avant plusieurs semaines. Présent en conférence de presse après la victoire des Sky Blues à Swansea hier, son entraîneur, Pep Guardiola, a donné de ses nouvelles.

Dans des propos relayées par la RTBF, le technicien catalan a été plutôt rassurant en ce qui concerne l'état de forme du Diable Rouge. "Il s'entraîne individuellement et se sent bien. Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais c'est bien, c'est même très bien ! Je ne peux pas dire quand il sera de retour. Nous évaluons son évolution jour après jour, il se sent très bien pour le moment, c'est le plus important."

Pour rappel, Kevin De Bruyne n'a plus joué depuis sa blessure survenue la 20 janvier contre Aston Villa (victoire 2-0). Victime d'un claquage musculaire, il avait dû céder sa place à Gabriel Jesus juste avant l'heure de jeu. Le milieu de terrain des Citizens a donc loupé 6 rencontres toutes compétitions confondues jusqu'à présent.