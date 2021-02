ūüé• FA Cup : Iheanacho et Tielemans sauvent Leicester, Manchester City continue son parcours sans faute

Auteur du but salvateur pour Leicester en toute fin de match, Kelechi Iheanacho (de dos) a permis aux Foxes de se qualifier in extremis pour la suite de la FA Cup. Manchester City et Sheffield ont également pris le train.

Manchester City, Leicester et Sheffield verront les quarts de finale. Ce mercredi soir, les trois formations ont pris le meilleur sur leurs adversaires pour se qualifier au tour suivant de la FA Cup (coupe d'Angleterre). Retour sur les résultats de la journée, en attendant le résultat d'Everton-Tottenham. Leicester - Brighton : Kelechi Iheanacho délivre les Foxes Tenu en échec durant plus d'une heure et demie à domicile contre Brighton, Leicester a fait la différence dans les dernières secondes. Unique buteur du match, le super-sub Kelechi Iheanacho, remplaçant au coup d'envoi, a trouvé la faille dans le temps additionnel (90ème+5). Le Nigérian a marqué sur corner grâce à une passe décisive de l'international belge, Youri Tielemans. Score final : 1-0 pour Leicester. ūüėć | Un bijou de Youri Tielemans permet à Iheanacho de propulser les Foxes en quarts de finale de #FACup ! ūü¶ä #LEIBHA pic.twitter.com/Ou7ZISvDnx — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 10, 2021 Swansea - Manchester City : les Citizens passent sans trembler En déplacement aux Pays de Galles ce mercredi, les Sky Blues n'ont pas eu de mal à se défaire des Swans. Grâce à des buts de Walker, Sterling et Jesus, les coéquipiers de Kevin De Bruyne (blessé) ont validé leur ticket pour la suite de la compétition. Score final : 1-3 pour Manchester City. Sheffield United - Bristol City : les Blades se rassurent En difficulté en championnat (lanterne rouge de Premier League), Sheffield a profité de la coupe pour retrouver de la confiance. Contre Bristol City, club de Championship (D2 anglaise), les Blades ont fait le boulot. Le seul penalty transformé par le capitaine, Billy Sharp, aura suffi à faire la différence. Score final : 1-0 pour Sheffield.