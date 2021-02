UPDATE : Charleroi - Bruges devrait bien avoir lieu

Les reports se multiplient et les managers du calendrier de Pro League vont s'arracher les cheveux ...

Sudpresse rapporte que la rencontre opposant le Sporting Charleroi au Club de Bruges et prévue ce dimanche à 18h15 pourrait, et même devrait être remise en raison d'un terrain jugé impraticable. Ce serait le troisième report ce week-end après les duels opposant Waasland-Beveren à Eupen et Ostende au Racing Genk.

S'exprimant dans Het Laatste Nieuws, Mehdi Bayat a confirmé que l'arbitre allait devoir donner son avis sur la jouabilité de la rencontre, mais que celle-ci était bel et bien compromise.

UPDATE : Comme mentionné par les diffuseurs Eleven Sports, la rencontre a été confirmée après que Mr Nicolas Laforge ait inspecté la pelouse du Mambourg. Une nouvelle inspection aura lieu vers 16h afin de vérifier l'état du gazon, qui était encore dur, comme l'a confirmé le Sporting Charleroi.