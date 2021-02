A Arsenal, un Français peut en remplacer un autre

Les Gunners pourrait laisser partir un attaquant, tout en ayant un autre dans le viseur.

Entre l'attaquant Alexandre Lacazette (29 ans, 20 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) et les dirigeants d’Arsenal, les discussions traînent au sujet d’une prolongation de contrat du Français, qui expire en juin 2022. Et d’après les informations du journal britannique Daily Express, une issue positive semble de moins en moins probable et l'ancien Lyonnais se rapproche d'un départ des Gunners.

Pour le remplacer, la direction londonienne a même désigné son successeur, en la personne d'Odsonne Edouard (23 ans, 21 matchs et 15 buts en championnat cette saison). Déjà présenté dans le viseur des Canonniers par le passé, le jeune buteur du Celtic Glasgow aurait toujours les faveurs de l'actuel 10e de Premier League. Sur ce dossier, Arsenal croit en ses chances grâce à la situation contractuelle de l’ex-Parisien (juin 2022) et du prix réclamé, à savoir 17 millions d’euros, par la formation écossaise en quête de liquidités.