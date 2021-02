"Je suis fier de mes joueurs après ce record historique"

Eupen est partagé l'enjeu contre Ostende ce samedi après-midi (1-1). Proches d'une défaite à la maison après un but de Hulsager, les Pandas ont égalisé grâce à un magnifique but de Baby en fin de rencontre.

Avec ce match nul, Eupen compte 33 points au compteur, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club en première division belge. Les Pandas n'avaient jamais eu plus de 32 unités. "Je suis fier de mes joueurs après cette belle prestation mais aussi de ce beau record historique. Eupen grandit et continue de s'améliorer au fil des années. Je récolte aussi le travail effectué par les coachs passés avant ici avant moi. Je suis content que nous marquions ainsi l'histoire du club et heureux également pour nos supporters qui ne peuvent pas venir nous voir et nous supporter", a confié Benat San José à l'issue de la rencontre.

© photonews

Après sa défaite contre Waasland-Beveren mercredi (1-0), Eupen a bien réagi contre Ostende. "Une belle réaction de la part des joueurs et j'ai envie de dire que nous avons dominé la rencontre face à une très belle équipe qui impressionne depuis le début de la saison. C'est positif pour la suite et nous devons continuer de la sorte et faire encore mieux", a conclu le technicien espagnol.