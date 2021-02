Un doublé de Bruno fait chuter le Standard de Liège et permet à Zulte de s'inviter dans la course au top 4 !

Ce dimanche après-midi, Zulte Waregem accueillait le Standard de Liège lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège se déplaçait au Stade Arc-en-Ciel avec la ferme intention de repartir avec les trois points en cette belle journée ensoleillée. Du côté de Zulte, les locaux veulent poursuivre leur ascension et intégrer ce top 8. Francky Dury alignait son équipe type tandis que Mbaye Leye devait se passer des services de Nicolas Raskin qui était incertain en fin de semaine. Dussenne et Bodart faisaient son retour dans le onze liégeois.

Zulte Waregem débutera la rencontre pied au plancher afin de mettre directement le Standard sous pression. Mais ce sont pourtant les Rouches qui ouvriront rapidement la marque. Royalement servi par Lestienne, Klauss décochera une magnifique frappe pleine lucarne (11e), 0-1.

© photonews

Les Flandriens réagiront quelques minutes plus tard via une belle percée de Dompé mais son tir sera contré par la défense adverse (14e). Toutefois, le Français égalisera juste après d'un très beau coup franc direct (15e), 1-1.

© photonews

Le matricule 16 aura l'occasion de reprendre l'avantage avec Lestienne. Après avoir subtilement effacé Opare, l'ailier gauche tentera d'ajuster Bostyn mais son enroulé ira heurter la barre transversale (25e).

😶 | Maxime Lestienne fait tout parfaitement mais manque la finition ! 😱 #ZWASTA pic.twitter.com/xsOhKruD6y — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 21, 2021

Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 1-1.

© photonews

Il n'y aura pas de changement sauf côté Zulte qui a changé de couleur de maillot pour arborer un maillot vert fluo. En début de seconde période, Bastien parviendra à s'infiltrer et à dévier le ballon mais Bostyn ne se laissera pas surprendre (50e). Néanmoins, le milieu de terrain après une passe en retrait de Klauss, permettra au Standard de reprendre les commandes de la rencontre via une frappe puissante dans la surface (53e), 1-2.

Mais comme en première période, Zulte réagira directement. Bien servi par Dompé, Bruno égalisera (56e), 2-2. Mais le meilleur buteur des Flandriens décidera d'y aller de son dboulé après une belle reconversion offensive menée par Govea (59e), 3-2.

© photonews

Les Rouches pousseront et verront Zulte reculer, mais Muleka butera sur Bostyn l'empêcher de faire mouche (64e et 71e). Au fur à mesure des minutes, les troupes de Mbaye Leye se montreront insistantes mais n'arriveront pas à faire exploser le bloc adverse. Zulte s'imposera finalement 3-2.

© photonews

Très mauvaise opération pour le Standard de Liège qui continue de faire du sur place et qui avait un coup à jouer après des demi faux pas d’Ostende, de Malines, de Charleroi et également de la défaite d'Anderlecht. Les Rouches sont neuvièmes avec 40 points au compteur. Zulte poursuit sa remontée et se hisse à la 6ème place avec 40 unités et s'invite dans la course au top 4.