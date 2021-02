Bruges: une compo inédite pour arracher une qualification compliquée

On le sait, le Coronavirus est venu perturber la préparation du Club de Bruges. La composition de ce jeudi soir pour la réception de Kiev est du coup assez surprenante.

Le Club de Bruges doit toujours faire sans Philippe Clement et son staff pour le match retour contre Kiev. Si Simon Mignolet a été testé négatif en dernière minute, ce n'est pas la cas de Charles De Ketelaere qui est donc toujours en quarantaine.

L'équipe concoctée par Rik De Mil peut s'appuyer sur une défense habituelle composée de Mata, Kossounou, Mechele et Ricca. Le triangle au milieu de terrain sera composé de Balanta, Vormer et Van Den Keybus, alors que le trio offensif sera animé par Dirar, Sobol et Dost.

Cependant, l'animation pourrait être différente dans la mesure où Sobol a déjà joué au milieu de terrain cette saison, en lieu et place de Vanaken. Dans ce cas, cela pourrait être un 4-1-4-1. Ce sera à voir au coup d'envoi.