Fin de parcours pour Juan Mata à Manchester United

Juan Mata ne devrait pas être prolongé par Manchester United au terme de son contrat.

Le contrat de Juan Mata (32 ans) arrive à son terme en juin prochain et d'après The Sun, il ne devrait pas être prolongé. L'Espagnol sera donc libre de s'engager où il le désire, au terme d'une saison lors de laquelle il est loin d'être un incontournable à Manchester United (12 matchs, 2 buts, 3 assists). Plusieurs clubs en Espagne et en Serie A, mais aussi au Moyen-Orient seraient intéressés par les services de l'international espagnol, qui compte 267 matchs (50 buts, 47 passes décisives) pour ManU depuis son arrivée.