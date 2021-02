📷 Vincent Kompany est sorti du bus pour discuter avec les supporters liégeois

Le bus des joueurs d'Anderlecht a été bloqué sur le parking de Sclessin par des supporters liégeois furieux. Vincent Kompany a alors pris ses responsabilités et est descendu pour aller leur parler.

Comme on peut le voir sur ces images de VTM, Vincent Kompany ne se cache pas, c'est le moins qu'on puisse dire : l'entraîneur d'Anderlecht, figure durant et après sa carrière du club bruxellois, est sorti du bus du RSCA pour aller discuter avec une poignée de supporters du Standard de Liège dont on doute qu'ils nourrissent une grande affection pour lui. On ignore ce qui a bien pu être dit, mais voilà une attitude plutôt courageuse de la part de Kompany ...