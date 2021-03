Course au maintien: le Cercle a mis la deuxième

A cinq journées de la fin du championnat, quatre équipes sont encore concernées par la course à la descente. Il est temps de faire le point sur le Cercle de Bruges.

Le Cercle a connu des semaines difficiles, est resté de longues semaines sans remporter le moindre match, a même dû se séparer de Paul Clement, un homme qui faisait l'unanimité et qui avait des résultats positifs jusqu'à cet énorme trou d'air.

Mais depuis, Yves Vanderhaeghe est arrivé et le Cercle a depuis pris des couleurs. Résultat: un 7/9 avec un nul contre Anderlecht et surtout deux victoires contre Mouscron et Waasland-Beveren. De quoi aborder la fin du championnat en boulet de canon.

Positif

L'élan posifif du Cercle de Bruges, l'ambiance placée dans l'équipe par Vanderhaeghe, la bonne humeur, sa faculté de placer des Team Building et de soigner le mental de son groupe, c'est quelque chose qui pourra faire la différence en cette fin de saison.

Négatif

Ce n'est pas spécialement négatif, mais par rapport à Waasland-Beveren le calendrier du Cercle est plus compliqué: Genk, La Gantoise, le Beerschot, OHL et Ostende. Ce ne sera pas une partie de plaisir mais finalement le Cercle a la main par rapport à Mouscron et aux Waaslandiens.