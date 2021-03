🎥 Les plus beaux buts de l'Union Saint-Gilloise au mois de février

L'USG se rapproche de son titre et de la montĂ©e, qui devrait pouvoir ĂȘtre fĂȘtĂ©e au mois de mars. En attendant, retrouvez les plus beaux unionistes de ce mois de fĂ©vrier.

Au programme : les buts de Dante Vanzeir et Christian Burgess face au Club NXT et le but splendide de Denis Undav face au Lierse-Kempenzonen !

L'Union Saint-Gilloise aborde le mois de mars avec décontraction, assurée de fêter son titre dans les semaines à venir. Reste à voir si les Bruxellois auront le plaisir d'être sacrés champions lors du fameux derby de la Zwanze, le 13 mars prochain !