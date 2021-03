Deux ruptures de contrat à Charleroi ?

Le Sporting Charleroi compte quelques joueurs surnuméraires et devrait s'atteler à régler cette situation dans les semaines à venir.

D'après les informations de nos confrères de La Dernière Heure, le Sporting Charleroi pourrait prochainement mettre un terme anticipé à sa collaboration avec Modou Diagne (27 ans) et Jon Flanagan (28 ans). Tous deux arrivent en fin de contrat en juin prochain mais pourraient être ainsi libérés plus tôt que prévu afin de se trouver un nouveau port d'attache au plus vite.

Modou Diagne, arrivé en juillet 2019 à Charleroi, a disputé 10 rencontres (9 en Pro League, 1 en Coupe) cette saison mais n'est plus apparu dans le groupe depuis le 27 janvier. Il avait pourtant débuté l'année 2021 dans la peau d'un titulaire, enchaînant 4 présences dans le 11 de Karim Belhocine, mais a fait les frais des 10 buts encaissés durant ces rencontres (pour 4 défaites). Le cas de Jon Flanagan est différent : arrivé à la surprise générale en fin de mercato estival, l'ancien de Liverpool n'a pas disputé la moindre minute pour les Zèbres. Un pari sans risque, mais manqué.