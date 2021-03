Le KV Malines prolonge Onur Kaya pour une saison !

Bonne nouvelle du côté des Sang & Or, qui avaient déjà annoncé la prolongation de Sandy Walsh un peu plus tôt.

Après Sandy Walsh, qui a prolongé mardi jusqu'en 2025, c'est au tour d'Onur Kaya (34 ans) d'étendre son bail au KV Malines. Le médian a disputé 26 rencontres cette saison (un assist) avec les Sang & Or et est désormais lié au club jusqu'en juin 2022, soit une saison de plus.