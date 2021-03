Ambitions revues à la baisse pour le Sporting de Charleroi? "Viser le top 8"

Le Sporting de Charleroi, par la voix notamment de Mehdi Bayat, avait fait du top 4 une ambition en début de saison, il faut doucement revoir les prétentions pour des Zèbres qui soufflent le chaud et le froid depuis plusieurs mois.

Vendredi soir, le Sporting de Charleroi a aligné un quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Encore aux portes du top 4 il y a quelques semaines, les Zèbres entament le week-end à la neuvième place et ils pourraient encore se faire dribbler par Malines et le Standard et rattraper par La Gantoise.

Mais le top 4 pourrait aussi définitivement s'éloigner. Si l'Antwerp, Ostende et Genk s'imposent, Charleroi aura neuf unités de retard sur les playoffs 1 lundi soir. Trop pour espérer encore? "Il faut viser le top 8", estime Karim Belhocine. "Il faut faire des résultats dans les prochains matchs et après on verra où on en est."

Car c'est surtout de victoire et de confiance dont ont besoin les Zèbres. "Les joueurs sont déçus. Il faut se libérer et très vite tourner le bouton." D'autant que c'est un client qui attendra le Sporting la semaine prochaine: le Club de Bruges, désormais éliminé de toutes les autres compétitions et qui aura sans aucun doute soif de revanche en championnat...