Franky Vercauteren retrouve le sourire : "Une performance très mature et complète"

Après six rencontres de rang sans victoire, dont deux face aux Rangers en Europa League, l'Antwerp est enfin parvenu à gagner pour sortir de sa période compliquée.

Face à Courtrai, l'Antwerp se voyait pourtant réduit à 10 après 20 minutes de jeu à peine, suite à l'expulsion de Seck. Mais les hommes de Franky Vercauteren sont parvenus à surmonter cet obstacle pour empocher les trois points.

Le coach anversois était satisfait du résultat : "Nous avons apporté beaucoup de qualité. Quand vous jouez 70 minutes avec un homme en moins et que vous marquez quand même 4 buts, vous ne pouvez que remercier votre équipe pour cette performance. Je n'ai vu que très peu de choses à améliorer. C'était une performance très mature et complète et une victoire méritée", a déclaré l'entraîneur après le match.

L'Antwerp devait réagir suite à sa série sans victoires : "Tout le monde a dû prendre ses responsabilités et se regarder dans le miroir." Le message est bien passé semble-t-il, et un Antwerp rapidement en infériorité numérique l'a finalement emporté 4-2.

Franky Vercauteren a également expliqué pourquoi il n'a pas opté pour une approche plus défensive après le carton rouge de Seck : "Pourquoi retirer un attaquant ? Nous jouons pour gagner, nous avons continué à croire que nous pouvions les surprendre même avec 10 joueurs et nous l'avons fait."

L'Antwerp s'est donné un peu de répit dans la course aux PO1, mais Vercauteren garde les pieds sur terre : "Nous devons nous remettre en question. Nous repartons de zéro, la performance redonne l'espoir mais nous devrons le confirmer lors du prochain match."