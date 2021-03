Un vent nouveau souffle du côté de Genk : "Les mois de vérité arrivent"

Le back droit colombien a joué - tout comme jeudi contre le KV Malines - à un très haut niveau.

Dimanche, Daniel Munoz a été infatigable sur son flanc droit. Sur le plan physique, il a donc devancé son adversaire direct. "Je prends bien soin de moi. Je dors bien, je surveille mon alimentation et je fais beaucoup d'exercices de renforcement musculaire. De cette façon, je récupère rapidement et je suis toujours prêt pour le prochain match. Oui, je suis assez satisfait de mon niveau actuel. Mais je veux plus ! Je veux dire par là encore plus pour l'équipe", a déclaré l'ambitieux Colombien.

Le joueur âgé de 24 ans a participé aux trente matchs de championnat, dont 27 en tant que titulaire. Il est donc le mieux placé pour souligner ce qui a changé au KRC Genk ces dernières semaines. "Un vent nouveau a commencé à souffler, la mentalité de vainqueur est de retour. C'est le résultat de notre travail à l'entraînement. Nous savons que les mois de vérité arrivent", a confié le back droit.

Sur le flanc droit, l'interaction entre Munoz et Ito s'améliore de plus en plus. Pas évident quand on sait que le joueur colombien et le joueur japonais peuvent à peine communiquer entre eux. "Il y a une sorte d'alchimie entre nous", admet Munoz. "Même si nous pouvons à peine nous parler, nous avons tous les deux ce désir de nous comprendre", a conclu le Colombien.