📷 Dortmund se positionne par rapport à la réforme de la Ligue des champions

L'idée de réforme de la Ligue des champions ne fait pas que des heureux et cela s'est vu mardi soir lors du huitième de finale retour entre Dortmund et Séville.

Dans la tribune sud du stade allemand, une énorme banderole "Stop UCL reforms !" (stop aux réformes de la Ligue des champions, ndlr) a été déployée. De quoi mettre en avant la position du club quant à cette idée.

L'UEFA et l'ECA (Association des clubs européens) souhaitent mettre en place, dès 2024, une nouvelle C1 avec 36 équipes.

A banner against UEFA's suggested Champions League reforms can be seen in Borussia Dortmund's Yellow Wall as #BVB host Sevilla.#BVBSEV #UCL pic.twitter.com/XBZNf4nHXL