Plusieurs erreurs ont coûté la qualification à la Juventus : "Logique qu'on soit éliminé"

Battue en prolongation du huitième de finale retour de la Ligue des champions, la Juventus voit Porto s'envoler pour le tour suivant et rentre la tête basse.

Après la rencontre, Andrea Pirlo a reconnu que son équipe avait commis beaucoup trop d'erreurs : "Malheureusement, nous avons commis 4 erreurs lors des deux matches contre Porto et c'est trop. Si vous faites de telles erreurs en Ligue des champions, vous en payez le prix. Alors il est logique que vous soyez éliminé".

L'entraîneur de la Vieille Dame ne semble pas inquiet pour son poste malgré l'élimination : "Je continue simplement à travailler sur notre projet et ce n'est que la première année".

1 - Juventus have been eliminated in the last 16 Round for two seasons in a row for their first time among European Cup and Champions League. Shock.#JuvePorto #UCL pic.twitter.com/rDUUZhaXcU