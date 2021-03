CAN 2022(Q) : un Canari parmi les 23 Guinéens

Le "Syli National" de la Guinée a son destin en main avant les deux derniers rendez-vous qualificatifs contre les "Aigles du Mali " le 24 Mars à Conakry et les "Braves Warrios" de la Namibie(3ème, 3 points) le 28 mars à Windhoek. Une victoire face au Mali (déjà qualifié) dans le groupe A, permettra à la Guinée d'assurer sa 13ème participation à une phase finale de CAN.

Eliminatoires CAN 2021 : Le sélectionneur du Syli National de Guinée, Didier Six, a publié dans la matinée de ce jeudi 11 Mars, la liste des 23 joueurs sélectionnés contre les Aigles du Mali (24 mars à Conakry) et les Brave Warriors de la Namibie (28 mars à Windhoek). pic.twitter.com/MiVd5PfKmK