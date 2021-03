Europa League : Tottenham, l'AS Roma et Arsenal assurent

Place à la deuxième partie des huitièmes de finale aller de l'Europa League.

Tottenham-Dinamo Zagreb 2-0

José Mourinho avait décidé de laisser Toby Alderweireld sur le banc ce soir contre Zagreb. Les Spurs se sont imposés grâce à un doublé du buteur maison Harry Kane (25e et 70e). Les troupes de José Mourinho ont un pied en quarts de finale.

AS Roma-Shakhtar Donetsk 3-0

L'AS Roma a écrasé le Shakhtar Donetsk grâce à des réalisations de Pellegrini (23e), El Shaarawy (73e) et Mancini (77e).

Olympiacos-Arsenal 1-3

Du côté du Pirée, l'Olympiakos retrouvait Arsenal un an après son exploit en seizième de finale de cette même compétition. Forcément, les Gunners voulaient prendre leur revanche et donc prendre une option sur la qualification ce soir avant le retour. C'est chose faite.

Le premier avertissement londonien sera une tête d'Aubameyang sur la barre transversale (7e). Sous la pression des Gunners, les Grecs reculeront et finiront par craquer. Odegaard ouvrira la marque via une frappe puissance à l'entrée de la surface (34e), 0-1. Peu avant la pause, David Luiz se loupera et donnera l'occasion à Masouras manquait d'égaliser mais il se manquera juste devant Leno (39e).

El Arabi permettra aux locaux de revenir après la pause (58e), 1-1. Arsenal reprendra les commandes de la rencontre via une tête de Gabriel (79e), 1-2. Les joueurs de Mikel Arteta se mettaient même à l'abris avec une frappe lointaine d'Elneny (85e) 1-3. Arsenal prenait donc une option sur la qualification.

Grenade-Molde 2-0

Jorge Molina a ouvert la marque pour le club espagnol (26e). Soldado doublera la mise (75e). À noter que Molde s'est retrouvé à dix après l'expulsion d'Ellingsen (71e).