Clinton Mata est déçu: "Nous aurions dû tuer le match"

Clinton Mata, élu homme du match par les téléspectateurs de Eleven, ne pouvait pas cacher sa déception après le nul entre Charleroi et son Club de Bruges.

Le Mambourg, Clinton Mata le connait presque par coeur. Le défenseur latéral a livré ce vendredi une excellente prestation, qui lui a permis d'être élu homme du match. une satisfaction individuelle mais pas collective puisqu'au final, le Club a perdu deux points après avoir réussi un 30 sur 30.

"C’est amer et difficile à accepter quand on voit le contenu du match, quand on voit ce qu’on a montré en première et en deuxième mi-temps", a souligné le défenseur brugeois Clinton Mata au micro de la Pro League. "Je pense que ce n’est vraiment pas mérité du tout, mais c’était à nous de tuer ce match bien avant. On a eu les occasions pour, mais elles ne sont pas rentrées dedans. C’est une déception, car on avait à cœur de continuer notre série de victoires. Malgré les points d’avance, nous restons ambitieux, on en veut toujours plus. Nous sommes tristes, il faut absolument se remettre les idées en place et tout de suite penser au match de Gand."

Le match de Gand sera aussi une autre revanche puisque les hommes de Hein Vanhaezebrouck s'étaient imposés 0-1 sur le match aller, le tout sur la pelouse du Club.