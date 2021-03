Pas de retour au Standard de Liège, Luciano D'Onofrio va rester à l'Antwerp

L'ancien homme fort du Standard de Liège est évidemment l'architecte du retour du matricule 1 au sommet.

Alors qu'il arrivait en fin de contrat, Luciano D'Onofrio va rester à l'Antwerp, comme il l'a confirmé à nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Cette signature initiale manque encore, mais c'est une formalité. Nous avons un accord verbal pour une saison", a déclaré l'ancien homme fort du Standard de Liège. Fini donc les rumeurs d'un retour à Sclessin pour le directeur sportif âgé de 65 ans qui avait vu son nom se rapprocher du matricule 16 ces derniers mois.

La saison prochaine, Luciano D'Onofrio entamera sa cinquième saison au Great Old où il est le directeur sportif depuis le 13 juin 2017. Le patron du matricule 1, Paul Gheysens trouve cela logique de continuer de la sorte. "Il n'y a même jamais eu de conversation ou de discussion à ce sujet. À mon avis, il s'agit simplement d'une extension automatique. Le fait que nous continuions ensemble, en dit assez, je pense. Nous travaillons bien ensemble. Avec Luciano, avec Sven (Jaecques) et d'autres. Nous partageons la même philosophie et tant que tout fonctionne comme il se doit, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit", a confié le propriétaire de l'Antwerp à HLN.