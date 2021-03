Massimo Bruno: "C'est comme ça qu'il faudra aller chercher une place en playoffs!"

S'il regrette l'entame de match délicate et le but bêtement concédé par le Sporting contre Bruges vendredi soir, Massimo Bruno se réjouit de la manière dont les Zèbres sont allés arracher le match nul dans les derniers instants.

Car ça avait mal commencé pour les Carolos contre le leader. Pris à froid dès l'entame de match, le Sporting a subi la loi du Club de Bruges en début de match et ça s'est traduit "par un but un peu gag", comme le regrette Massimo Bruno.

À deux points du top 8

Mais Charleroi a retrouvé des couleurs après le repos. "On sentait qu'on pouvait les bousculer, on a dû courir derrière le score, mais, au caractère, on a su mettre ce but très important", insiste-t-il.

Et pour le milieu offensif "c'est comme ça" que Charleroi devra se battre "jusqu'à la fin de saison pour aller chercher un ticket pour les playoffs". Il reste désormais quatre matchs aux Zèbres, désormais neuvièmes avec deux unités de retard sur Zulte Waregem, huitième, pour tenter d'accrocher, au minimum, une place dans le top 8.