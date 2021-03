🎥 Premier assist pour Andreas Pereira en Ligue des Champions

Le Belgo-Brésilien n'ira pas plus loin, mais il en a profité pour débloquer son compteur statistique dans la plus grande des compétitions européennes.

La Lazio n'ira pas plus loin en Ligue des Champions. Andreas Pereira, qui est monté au jeu en seconde période, et ses coéquipiers n'ont rien pu faire contre le Bayern, qui avait déjà fait le plus dur à l'aller.

Mais Andreas Pereira a profité des 35 minutes qu'il a passées sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. C'est lui qui a délivré la passe décisive à Marco Parolo à dix minutes du terme. Le tout premier assist européen de la carrière du joueur prêté par Manchester United.