Sobol et Lang, Brugeois jusqu'en 2024

Pendant qu'il file sur le titre sur le terrain, le Club de Bruges s'est activé en coulisses.

L'entrée en Bourse du Club de Bruges dans les prochains jours donne des informations sur les comptes et les avoirs du Club. En les consultant de plus près, il apparait que Noa Lang et Eduard Sobol ont été achetés par le Club et ont un contrat jusqu'en 2024.

Pour Noa Lang, ce n'est pas une surprise, tant il est un des meilleurs joueurs du Club cette saison et il n'y avait aucun doute à propos de la levée de son option (pour 6 millions).

Pour Eduard Sobol, cela pourrait sembler plus surprenant tant le latéral gauche n'a pas encore vraiment trouvé sa place au Club et qu'il est toujours à la recherche de sa meilleure forme. Il vient d'être prêté deux saisons par le Shakhtar Donetsk. Il est désormais un joueur du Club de Bruges.

Le club de la Venise du Nord devrait communiquer sous peu.