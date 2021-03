Yoni Buyens avant Genk-Standard : "Cette rencontre va conditionner la fin de saison des Rouches"

Ce vendredi en ouverture de la 31ème journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège se déplace à Genk. Une joute cruciale pour les deux équipes engagées dans le sprint final des playoffs 1.

Alors que les deux équipes s'affronteront en finale de la Coupe de Belgique le 24 ou 25 avril prochain, Genk et le Standard vont croiser le fer ce vendredi soir à la Luminus Arena. Un match important pour les deux équipes qui espèrent toujours faire partie du top 4 à l'issue de la phase classique. Les Limbourgeois occupent la 3ème place avec 49 points au compteur alors que les Liégeois sont 12èmes avec 40 unités, à six longueurs de la 4ème place occupée par Ostende. En cas de défaite, les Rouches pourraient faire définitivement une croix sur le top 4 et se mettre en difficulté concernant le top 8.

"Une saison avec des hauts et des bas du côté des deux formations même si Genk s'est très bien repris en championnat. Les deux équipes n'ont rien lâché en Coupe par contre et se retrouveront en finale. Une belle affiche. Toutefois, le Standard de Liège est devenue une équipe de Coupe ces dernières années. Ils ont compris que quand c'était compliqué de remporter le titre, il fallait terminer la saison avec un trophée. Puis, n'oublions pas qu'ils ont battu Genk en 2018 au Stade Roi Baudoin", a expliqué Yoni Buyens avant de revenir sur le duel de vendredi soir.

"Cette rencontre va conditionner la fin de saison du Standard qui peut encore croire mathématiquement aux playoffs 1. Néanmoins, ne soyons pas dupes, je pense qu'ils savent en bord de Meuse que le top 4 sera impossible à aller chercher cette saison. Les Rouches vont devoir tout même se battre et prendre des points pour au moins figurer dans le top 8 avant leur finale ô combien importante. Genk est évidemment favori à la maison mais les Limbourgeois devront s'imposer pour conforter leur 3ème place. Un match qui sera intéressant à suivre surtout quelques semaines avant la finale de la Coupe qui offrira un trophée au vainqueur et qui l'assurera d’être européen (en cas d'élimination aux barrades de l'Europa League, e club serait automatiquement renvoyé dans les groupes de la Conférence League, ndlr) la saison prochaine", a conclu celui qui a porté le maillot du Standard et de Genk.