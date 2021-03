D1B : le champion en titre accroché en Campine

La saison de D1B touche doucement à sa fin, mais alors que le champion est déjà connu, la bataille pour la 2e place fait rage.

Le champion en titre se déplaçait en Campine pour y affronter Westerlo en ouverture de la 24e journée de D1B.

Comme annoncé par Felice Mazzu avant la partie, l'Union tient à terminer la saison en beauté et à jouer le coup à fond malgré le titre déjà empoché. En face, Westerlo avait besoin des 3 points pour poursuivre son rêve de seconde place synonyme de barrage de montée.

Après des échanges équilibrés, l'Union pensait ouvrir le score en fin de période mais le but de Christian Burgess était refusé pour hors jeu discutable. Remuant en début de partie, le but de Kurt Abrahams (42e) était par contre validé. L'attaquant était bien servi par Keita et ouvrait le score pour les locaux, alors qu'on se dirigeait vers le repos.

Après la pause, et comme déjà souvent cette saison, l'Union revenait avec de meilleures intentions et parvenait à renverser la partie. Van der Heyden (67e) bien servi par Undav égalisait avant que Teuma (77e) d'un superbe coup franc ne mette les Bruxellois aux commandes dix minutes plus tard.

Mais Westerlo n'en restait pas là et Baris Alıcı (87e) égalisait pour les Campinois dans les derniers instants, offrant un point à Westerlo et mettant surtout fin à la série de 11 victoires de rang de l'Union, qui reste cependant invaincu.

Westerlo devra compter sur un faux pas de Seraing et Lommel pour rester dans le sillage de la seconde place.