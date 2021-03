Ostende croise les doigts pour son meilleur buteur

Il porte l'attaque ostendaise depuis le début de la saison, sa sortie sur blessure au Canonnier pourrait causer du souci à Alexander Blessin.

Fashion Sakala aura vécu un samedi soir frustrant sur la pelouse du Canonnier. Il y a eu beaucoup d'occasions, mais pas de but pour le numéro 10 du KVO. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir fait trembler les filets, mais son but a été refusé.

En manque de réussite après le repos, il a fini par quitter la pelouse en boitant, pour finalement céder sa place à Makhtar Gueye, qui allait délivrer le KVO dans les arrêts de jeu.

Il faudra donc voir quelle peut être l'étendue des dégâts pour le buter ostendais (13 buts et 3 assists cette saison) qui est censé rejoindre la sélection zambienne cette semaine pour affronter le Zimbabwe et l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la CAN.