Johan Boskamp épaté par Lamkel Zé: "Il rend sûrement son coach fou, mais qu'il est fort"

Didier Lamkel Zé a encore fait les gros titres ce week-end, mais comme souvent ces dernières semaines, c'est plutôt pour son football.

Didier Lamkel Zé le disait lui-même (à la troisième personne) ce week-end : "Tout le monde sait que quand Lamkel Zé est bien dans sa tête, il fait des merveilles". Johan Boskamp, dans Extra Time, ne disait pas autre chose, même si le "show" du Camerounais ne le convainc pas : "Ses passes à l'aveugle, moi aussi je sais encore le faire. Parfois, il le fait alors que le ballon est déjà parti", rigole le Néerlandais, qui est tout de même épaté par le joueur de l'Antwerp.

"Il me fait mourir de rire. En tant qu'entraîneur, devoir bosser avec un joueur pareil, ça doit rendre fou, je pense. Mais qu'il était fort avec le ballon ce dimanche. Et ce but, cette conservation de balle, la façon dont il prend deux mètres d'avance sur son défenseur central sur 5 mètres à peine", pointe Boskamp. Lamkel Zé a été le grand artisan de la victoire anversoise à Bruges ce dimanche.