Didier, l'homme du match en confiance: "Quand Lamkel Zé est tranquille dans sa tête, il fait des merveilles"

Elu homme du match lors de ce choc entre Bruges et l'Antwerp, Didier Lamkel Zé est revenu sur sa rencontre mais aussi sur sa situation.

Tout le monde connait Didier Lamkel Zé, mais tout le monde sait... qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'attaquant de l'Antwerp. Ce dimanche, sur la pelouse du Jan Breydel, Lamkel Zé a marqué, s'est emporté, a pris des coups, en a donné et a tiré son équipe vers le haut, ne serait-ce que par son but.

"Sur le premier but, je vois notre gardien qui dégage et je sais que le ballon va fuser, alors j'anticipe. J'ai bien fait car je récupère la balle et je vais marquer. Mettre le premier but à Bruges, c'est toujours important, car après tu es plus libéré et surtout on savait alors qu'on aurait plus de contres à jouer".

Ce but a renforcé l'équipe dans son plan de jeu initial: "Le coach avait mis une composition un peu plus défensive, car on savait qu'on allait plus défendre. Au final, ça a payé, on a marqué un deuxième but et on sait que quand l'Antwerp mène de deux buts, c'est difficile pour l'adversaire de revenir".

Je joue avec plaisir, là où le coach me met

Aligné en pointe, Le numéro 7 du Great Old a marqué son sixième but de la saison: "Je peux jouer à n'importe quel poste. Vu que Mbokani est suspendu, je lui garde sa place au chaud. Je joue là où le coach me met, toujours avec plaisir. Mr Vercauteren me donne la confiance, comme Monsieur Lucien (D'Onofrio, NDLR). Tout le monde sait que quand Lamkel Zé est tranquille dans sa tête, il peut faire des merveilles".

Ce résultat permet surtout à l'Antwerp de revenir à 16 points de Bruges et de prendre position dans le top 4: "On a fait un grand pas vers les playoffs 1. Il nous reste des matches difficiles, mais bon on va récupérer Mbokani donc ça devrait aller". La confiance est donc de mise, surtout du côté de Lamkel Zé.