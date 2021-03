Sept points perdus dans le temps additionnel: "On pourrait presque jouer pour les playoffs 2"

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'Excel Mouscron, qui a encore perdu un point dans le temps additionnel samedi soir. Une mauvaise habitude qui coûte cher aux Hurlus.

"Ça fait mal", disait Alessandro Ciranni, "c'est très dur de perdre encore des points comme ça", enchaînait son coach: les Mouscronnois en sont conscients, à trois journées de la fin de la phase classique chaque point perdu peut coûter cher.

Et celui abandonné à Ostende va peser dans le moral des Hurlus. "J'aurais préféré qu'on rejoue plus vite, parce qu'avec la trêve internationale, ça va traîner plus longtemps dans nos têtes", explique le capitaine de l'Excel. Et on peut le comprendre, parce que le scénario se répète encore et encore pour les Hurlus.

"Notre entre les mains"

Contre Waasland-Beveren, le 19 janvier, Mouscron avait encaissé un but dans les arrêts de jeu et laissé filer la victoire (1-1). Contre Anderlecht, une semaine plus tard, l'Excel avait concédé un penalty et le partage à la 94e (1-1). À nouveau, deux points perdus. Et au Beerschot, les Hurlus avaient mené 0-2 avant d'encaisser deux buts dans les dix dernières minutes. Le deuxième but, litigieux, avait été inscrit par Stipe Radic à la 94e minute de jeu.

Ça fait donc un total de sept points perdus dans les arrêts de jeu en tout juste deux mois. C'est beaucoup. Surtout pour une équipe qui lutte pour son maintien dans le bas de tableau. "Avec ces points, on jouerait presque pour les playoffs 2", ironise Alessandro Ciranni.

Avec sept unités supplémentaires, l'Excel aurait en tout une marge confortable sur l'avant-dernière place du Cercle de Bruges. Mais les Hurlus ne sont pas résignés pour autant. "C'est vraiment dommage de perdre des points comme ça, mais on a toujours notre sort entre nos mains, il faut continuer à travailler et à se battre", conclut, déterminé, le capitaine mouscronnois.