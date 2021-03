CAN 2022 : trois nouveaux pays pourraient s'ajouter aux cinq déjà qualifiés

La 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 démarre ce mercredi. Au terme des matches du jour, 3 nouveaux pays pourraient décrocher leur qualification.

Au programme ce mercredi, six rencontres de qualifications pour le rendez-vous camerounais en 2022.

A 14 h, le Burkina Faso d’Hervé Koffi effectue le déplacement à Kampala, pour jouer l’Ouganda. Dans cette finale du groupe B, les Etalons (1ers, 8 points) valideront leur billet en cas de victoire sur les Cranes (2e, 7 points) à domicile ou un match nul à condition que dans l’autre match du groupe, le Sud Soudan et le Malawi se neutralisent également. Mais les Cranes de l’Ouganda n’ont pas encore dit leur dernier mot, en cas de victoire sur le Burkina et au même si le Malawi ne gagne pas au Soudan du Sud, ils assureront leur place au Cameroun en 2022.

Toujours à 14h, mais dans le groupe K, Madagascar, à égalité de point avec la Côte d’Ivoire (7 points), pourra se qualifier pour la deuxième CAN de son histoire à condition de s’imposer en Ethiopie. Là où les Eléphants de la Côte d’Ivoire sont tombés le 19 novembre 2019 sur le score de 2-1. Pour cette mission difficile, les Barea peuvent compter sur Marco Ilaimaharitra de Charleroi et Loïc Lapoussin de l’Union Saint-Gilloise.

Un peu plus tard, à 17h, Ibrahima Sorry Sankho de Saint Trond et la Guinée reçoivent le Mali déjà qualifié. Une victoire sur les Aigles du Mali dans la poule A, ouvriront les portes de la CAN au Syli National de la Guinée.

Autres rencontres de ce jour, à 14h Soudan du Sud-Malawi, Rwanda-Mozambique, et à 20h Sao Tomé et Principe-Soudan.