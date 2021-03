La Tchèquie doit aussi se passer de 4 joueurs pour affronter les Diables Rouges

A cause des règles imposées par l'Allemagne, les joueurs de Bundesliga ne peuvent pas se rendre en République Tchèque. Une très mauvaise nouvelle pour l'adversaire des Diables.

On le sait: plusieurs Diables Rouges ne peuvent pas se rendre en République Tchèque, autrement dit les joueurs qui jouent en Bundesliga: Meunier, Thorgan Hazard, Boyata et Koen Casteels ne joueront pas cette rencontre.

Mais ce point de règlement sanitaire pose aussi de gros problèmes aux Tchèques puisque 4 joueurs ne seront pas du voyage, et non des moindres: Patrik Schick (Leverkusen), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Vladimír Darida (Hertha BSC) et le gardien Jiří Pavlenka (Werder Bremen).

L'absence de Patrik Schick devrait permettre à une vieille connaissance de notre championnat de disputer cette rencontre. Michael Krmencik est en effet annoncé comme étant titulaire, lui qui a quitté le Club de Bruges en début de saison pour être prêté au PAOK.