🎥 Premier League : Liverpool dompte Arsenal

La mauvaise passe des Reds semblent loin derrière eux.

Liverpool est allé chercher trois beaux points du côté d'Arsenal. A l'Emirates Stadium, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés sur le score net et sans bavure de 0-3.

C'est en seconde période que les Reds ont pris l'avantage au marquoir. D'abord via Diogo Jota à la 64e minute, puis via Salah quatre minutes plus tard. A la 82e minute, Jota y allait de son petit doublé et permettait à Liverpool de se mettre définitivement à l'abri.

Avec 49 points, les Reds se relancent dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions et reviennent à deux points de la 4e place . De son côté, Arsenal reste à la 9e place avec 42 unités.