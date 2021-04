L'Espagne annonce le futur de Kylian Mbappé

Une nouvelle fois excellent en Ligue des Champions sur le pelouse du Bayern Munich, Kylian Mbappé aurait tranché dans le vif pour son futur.

Auteur d'un doublé face au Bayern Munich (3-2) mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 38 matchs et 32 buts toutes compétitions cette saison) se trouve au cœur de l'actualité ce jeudi. Encore plus en Espagne, où les médias Cuatro et Cadena SER annoncent que l'international français a pris la décision de quitter le PSG pour le Real Madrid !

En effet, sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Bondy aurait choisi de ne pas prolonger son bail avec le champion de France en titre afin de forcer son départ pour les Merengue à l'occasion du prochain mercato d'été. Le PSG aurait été informé de cette décision de la part de Mbappé, qui voudrait seulement entendre parler d'un départ pour le Real. Bien évidemment, il s'agit d'une information en provenance d'Espagne et il faut donc rester prudent...