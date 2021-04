Benoit Poulain: "Je suis convaincu qu'Eupen était le meilleur choix"

Le défenseur central n'a pas vécu la saison qu'il aurait aimé vivre pour ses premiers mois au Kehrweg, mais il ne regrette absolument pas son choix. Il se projette d'ailleurs déjà vers la saison prochaine avec beaucoup d'appétit.

Car Benoit Poulain en est conscient, c'est déjà presque l'heure des bilans pour l'AS Eupen qui, sauf miracle, terminera sa saison, sans playoffs, la semaine prochaine sur la pelouse du Sporting de Charleroi. "Au-delà des cinq points d'écart, il y a beaucoup d'équipes entre nous et le top 8. Il faudrait plus qu'un miracle pour qu'on se qualifie pour les playoffs 2."

"Un plaisir de retrouver le terrain"

Mais il reste deux matchs à jouer et le Français, qui est réapparu sur la pelouse lundi dernier en fin de match, aborde le sprint final avec envie. "C'est un plaisir de retrouver le terrain, c'est le sentiment qui domine et je me sens bien", confirme-t-il.

Et la motivation est énorme pour le défenseur français qui a vécu une première saison compliquée en terres germanophones. "Sportivement, mon bilan n'est pas bon, c'est sans doute mon plus mauvais bilan depuis que je joue, mais il n'y a pas de remise en question, parce que je sais ce qui n'a pas bien tourné."

"Faire beaucoup mieux la saison prochaine"

Et ce que Benoit Poulain ne remet certainement pas en question, c'est le choix qu'il a posé en début de saison en signant chez les Pandas. "Par rapport à comment j'ai été accueilli dans le club, à la vie à Eupen, je ne retiens que du positif, je suis convaincu que c'était le bon choix et je me projette d'ailleurs pleinement ici pour la saison prochaine. J'ai envie de rebondir et de faire beaucoup mieux."

Mais avant de se projeter dans l'exercice 2021-2022, les Pandas ont encore (au moins) deux matchs à jouer cette saison et ils aborderont la réception du Standard avec le couteau entre les deux. "L'élimination de la Coupe reste en tête et c'est clair qu'on ne leur fera pas de cadeaux. On va faire le maximum pour engranger des points et finir le plus haut possible."