Europa League: l'équipe de la semaine

Villarreal, qui a fait une partie du chemin vers le dernier carré, est le club le mieux représenté dans l'équipe des quarts de finale aller de l'Europa League.

Le Sous-marin jaune s'est imposé sur la pelouse du Dinamo Zagreb et place quatre de ses joueurs dans le onze des quarts de finale aller: le buteur, Gerard Moreno, mais aussi les milieux Pedraza et Parejo et le défenseur Foyth.

Manchester United est la seule autre équipe qui place plus d'un joueur: Bruno Fernandes, Victor Lindelof et Aaron Wan-Bissaka. Pau Lopez (Roma), Dusan Tadic (Ajax), Tomas Holes (Slavia) et Nicolas Pépé (Arsenal) complètent l'effectif.