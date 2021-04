Mbaye Leye après Eupen-Standard : "Je me console avec le score"

Ce vendredi soir, le Standard de Liège s'est offert une promenade de santé du côté du Kehrweg face à Eupen (0-4).

Eupen avait déjà fait une croix sur les Playoffs 2 avant la rencontre face au Standard de Liège, mais voulait prendre sa revanche après le partage à Sclessin et l'élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique. Les Pandas avaient pourtant bien débuté la rencontre mais c'est le Standard de Liège qui ouvrira le score peu avant la pause avant de dérouler après la pause.

"Je pense que nous avons eu beaucoup de chance durant le premier quart d'heure. Nous sommes passés à côté et nous aurions pu nous en mordre les doigts. Un seul joueur était présent en début de rencontre, à savoir Arnaud Bodart. Puis, nous sommes rentrés dans notre match, mais je me console avec le score, c'est important pour le club et les joueurs d'avancer. On va peut-être apercevoir la petite lumière au bout du tunnel avec les Playoffs 2", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"J'évoque souvent deux mots : efficacité et régularité. Nous avons été efficaces mais nous restons cette équipe à réaction. Nous n'étions pas éveillés durant les quinze premières minutes et nous avons eu beaucoup de chance. Mais cela arrive quand l'équipe est très jeune. Par la suite, la manière de garder le ballon et celle de faire le jeu étaient là. Nous sommes parvenus ensuite à ouvrir le score et à l'emporter", a conclu Mbaye Leye.