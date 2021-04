Rafael van der Vaart fracasse un joueur de Chelsea : "C'est comme un cheval aveugle"

Le Néerlandais n'y est pas allé de main morte lorsqu'il a évoqué le buteur des Blues.

Rafael van der Vaart s'est lâché concernant Timo Werner sur la chaîne néerlandaise Ziggo Sports. Interrogé sur les prestations de l'attaquant de Chelsea, l'ancien milieu offensif a taclé l'Allemand. "Tout ce qu'il fait, c'est baisser la tête et courir, ce qui ne mène à rien. Werner, c'est comme un cheval aveugle. Il le faisait déjà quand il jouait en Allemagne et il recommence maintenant", a déclaré l'ancien joueur de l'Ajax et du Real Madrid qui préfère Hakim Ziyech.

"Si j'étais coach de Chelsea, j'alignerais toujours Ziyech, car il est tout simplement le meilleur", a conclu Rafael van der Vaart.