Entre blessure et Covid, Elisha Owusu revient de loin : "J'ai vraiment souffert"

La Gantoise conserve une bonne chance de décrocher les PO2, mais à condition de gagner contre Zulte Waregem.

Elisha Owusu ne perd pas espoir d'accrocher les PO2, après une saison très décevante : "J'ai traversé une période très difficile cette saison", a confié ce dernier à Het Laatste Nieuws. "J'ai dû faire face à une blessure au genou, j'ai eu Covid. J'étais également sur le banc pendant plusieurs matchs parce que je n'arrivais pas à retrouver ma forme. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant. Mais en ne lâchant rien et en continuat à travailler malgré toutes les difficultés, on est récompensé à la fin."

Owusu a longtemps lutté avec sa blessure : "La blessure m'a beaucoup gêné, dans mes mouvements et dans mes passes. Je marchais même différemment, j'étais moins souple.En plus de ça avec le Covid, j'ai eu du mal à trouver mon souffle. Je n'avais plus d'odorat ni de goût, je me sentais très fatigué, avec de la température élevée. Je voulais tellement aider l'équipe, mais je me sentais trop mal pour faire quoi que ce soit. J'ai vraiment souffert."

Aujourd'hui, Elisha Owusu est prêt à jouer un rôle important : "En toute modestie, je pense que la saison dernière, j'étais parmi les meilleurs milieux défensifs de Belgique. La différence avec cette saison était énorme. Mais pendant cette période, j'ai reçu beaucoup de soutien de ma famille et de mon manager, Mohamed Benchenafi. Ils m'ont dit que si je restais sérieux tout reviendrait. J'ai pris ce message à cœur, j'étais toujours le premier à l'entraînement et le dernier à repartir."