Quelles ambitions pour l'Antwerp en playoffs? "La deuxième place serait déjà sublime"

Le titre semble promis à Bruges, mais l'Antwerp a toutes les cartes en mains pour s'imposer comme le dauphin des Blauw en Zwart.

Ancien de la maison, Patrick Goots sait que l'écart creusé par le Club de Bruges sera quasiment impossible à combler pour les trois autres protagonistes. "Soyons réalistes, avec huit points d'avance, le Club de Bruges n'a quasiment besoin que de deux victoires pour être champion", analyse-t-il pour la Gazet van Antwerpen.

"Mais le foot, reste le fout. Imaginons que le creux du Club de Bruges dure et que les Brugeois commencent les playoffs avec un zéro sur six. Les deux duels contre l'Antwerp, lors des troisième et quatrième journées, deviendraient décisifs pour la première place", ajoute-t-il.

Un scénario possible, mais auquel l'ancien Goléador de l'Antwerp a du mal à croire. "Pour être honnête, je ne m'attends pas à un renversement de situation spectaculaire (...). La deuxième place, derrière ce Club de Bruges-là serait déjà sublime pour l'Antwerp. Ce serait du même niveau que la Coupe remportée l'été dernier."