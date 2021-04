Serie A : Mertens et Osimhen écrasent la Lazio, un ancien de Pro League trompe la Roma

Auteur d'un but et d'une passe décisive ce jeudi soir, Dries Mertens a participé au festival offensif du Napoli contre la Lazio Rome.

Le Napoli n'a pas fait dans la dentelle ce jeudi soir. Les hommes de Gennaro Gattuso ont infligé une correction à la Lazio, dans le cadre de la 32ème journée de Serie A. De leur côté, l'AS Roma et l'Atalanta Bergame se sont tenus en échec au terme d'une rencontre disputée.

Napoli - Lazio Rome : Mertens et Osimhen frappent les Romains

Les débats ont été animés sur la pelouse du Stade Diego Armando Maradona ce dimanche soir. À domicile, le Napoli a réalisé un festival offensif contre la Lazio. Lorenzo Insigne, auteur d'un doublé, Matteo Politano, ainsi que l'international belge Dries Mertens et l'ancien Zèbre Victor Osimhen ont inscrit leur nom au tableau d'affichage en faveur des Gli Azzzurri. En face, l'ancien joueur de Genk, Sergej Milinkovic-Savic, et Ciro Immobile ont trouvé la faille pour les Romains. Score final : 5-2. Grâce à cette victoire, le club napolitain conforte sa cinquième place en prennant provisoirement cinq points d'avance sur son adversaire du jour.

AS Roma - Atalanta : la Dea proche de la C1, la Roma loin de l'Europe

Plus tôt dans la journée, l'AS Roma et l'Atalanta se sont neutralisés. Au retour des vestiaires, Bryan Cristante a répondu à l'ouverture du score de l'ancien joueur de Genk, Ruslan Malinovskyi. Score final : 1-1. Au classement, le club de la Louve est septième et s'éloigne des places européennes. De son côté, l'Atalanta est troisième, à égalité de points avec la Juventus, et avec seulement une unité de retard sur l'AC Milan. La Ligue des Champions semble à portée de main pour la Dea.