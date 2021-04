Serie A : Busi et Dierckx prennent l'eau contre Crotone, Berardi offre la victoire à Sassuolo

Alors qu'ils devaient l'emporter pour continuer à croire au maintien, Maxime Busi (photo) et Parme se sont inclinés face à un concurrent direct.

Six équipes se sont affrontées sur les pelouses italiennes ce samedi, dans le cadre de la 33ème journée de Serie A. Alors que Crotone a obtenu une victoire précieuse au terme d'un match fou contre le Parme de Busi et Dierckx, Sassuolo et le Genoa se sont respectivement imposés contre la Sampdoria et La Spezia. Retour sur les résultats de la journée et sur les conséquences au classement.

Parme - Crotone : match de fou pour Maxime Busi et Daan Dierckx

Les deux équipes ont réalisé un festival offensif dans un match déterminant pour le maintien. Finalement, c'est la lanterne rouge, Crotone qui est sortie victorieuse de son duel face à Parme, situé un rang plus haut. Titulaire en défense, les Belges Maxime Busi et Daan Dierckx n'ont pas pu empêcher la défaite de leur équipe. Score final : 3-4 pour Crotone. Avec plus de dix points de retard sur le premier non-relégable, Crotone et Parme semblent condamnés à descendre.

Sassuolo - Sampdoria Gênes : Berardi offre la victoire aux Neroverdi

Un seul but a suffi à faire la différence à la Citta del Tricolore. Auteur de l'ouverture du score à la 69ème minute de jeu, le capitaine Domenico Berardi a inscrit l'unique but de la rencontre pour Sassuolo. Score final : 1-0 pour Sassuolo. Grâce à cette courte victoire, les Neroverdi creusent l'écart avec leur adversaire du jour. Dix points séparent désormais Sassuolo (8ème) de la Sampdoria (9ème).

se rapproche du maintien Genoa - La Spezia : le Grifon

Enfin, plus tôt dans la journée, le Genoa, a pris le meilleur sur La Spezia. Gianluca Scamacca et Eldor Shomorudov ont trouvé la faille en seconde période pour le club de Gênes. Score final : 2-0 pour le Genoa. Au classement, les deux formations ont pratiquement assurer leur maintien en Serie A et elles n'ont plus grand chose à espérer d'autre. Le Genoa est treizième, La Spezia quinzième, avec respectivement huit et cinq points sur la zone rouge.